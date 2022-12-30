В Минздраве Таиланда рассказали о "поедающей мозг" амебе

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Департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой Naegleria Fowleri, или Неглерия Фоулера. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении подтверждается факт смерти гражданина Южной Кореи от данного заболевания, а также то, что погибший незадолго до гибели посещал Таиланд.

При этом специалисты отмечают, что заражения амебным менингоэнцефалитом происходят очень редко, а их география ограничивается не только Таиландом, но и Азиатским континентом. Так, амеба Naegleria Fowleri встречается там, где есть природные водоемы с пресной водой, которые разогреваются в теплое время года до температур от 25 до 32 градусов тепла.

Уточняется, что всего от этого заболевания в мире погибли несколько сотен человек за всю историю наблюдений. В заявлении говорится, что за прошедшие 40 лет в Таиланде были выявлены 17 случаев заболевания.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что в России не выявлено ни одного случая заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека.

До этого стало известно, что первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера был выявлен в Южной Корее. Пациент заразился в Таиланде, где провел около четырех месяцев.

Мужчина умер на 11-й день после возвращения домой. Накануне смерти он жаловался на головные боли, лихорадку и рвоту.

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