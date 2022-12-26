В России не выявлено случаев заражения "поедающей мозг" амебой – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России не выявлено ни одного случая заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов. Его слова передает РИА Новости.

Специалист отметил, что это заболевание встречается достаточно редко. Он уточнил, что чаще всего заражение амебой происходит во время купания, когда человек ныряет, не закрывая нос.

В таком случае амеба проникает в нос, прицепляется к обонятельному нерву и, пожирая нервную ткань, продвигается вперед.

По словам Семенова, в случаях позднего диагностирования чаще всего наступает смерть больного. За последние 60 лет в мире было выявлено порядка 400 случаев заражения амебой, из них 150 – в США. По словам эксперта, 97% пациентов с данным диагнозом скончались.

В качестве меры предосторожности специалист советует отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана.



Ранее первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера был выявлен в Южной Корее. Пациент заразился в Таиланде, где провел около четырех месяцев.

Мужчина умер на 11-й день после возвращения домой. Накануне смерти он жаловался на головные боли, лихорадку и рвоту.

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