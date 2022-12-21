Роспотребнадзор сообщил о надежной защите от завоза инфекции из Афганистана

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

В России организована надежная система защиты от завоза в страну опасных инфекций. После сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане принимаются все необходимые санитарно-карантинные меры. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

Предварительной причиной болезни названа распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка, которая передается через укусы клещей.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что прямого авиасообщения между Россией и Афганистаном нет. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в афганской провинции Забуль в районе Шаджой была зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. За сутки заболели около 80 человек, двое детей скончались. Симптомами болезни являются лихорадка, кровотечения изо рта и носа.

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