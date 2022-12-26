В Южной Корее выявили случай заражения "поедающим мозг" паразитом – СМИ

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В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера, "поедающей мозг" человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"KDCA впервые подтвердила заражение Неглерия Фоулера у скончавшегося (пациента. – Прим. ред.) с менингитом головного мозга, вернувшегося недавно из-за границы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент в течение четырех месяцев был в Таиланде, а 10 декабря вернулся Южную Корею. Он скончался через 11 дней после возвращения. Пациент жаловался на головную боль, лихорадку, рвоту, дисфункцию речи и другие.

Органы здравоохранения организовали дополнительные тесты, которые подтвердили у него заражение амебой Неглерия Фоулера. Это первый официальный случай данного заболевания в стране.

Отмечается, что основным путем заражения является контакт с загрязненной водой. Инфекция проникает в организм через нос и достигает мозга. Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга.

Ранее газета Guardian, ссылаясь на исследование комиссии Lancet Oncology, сообщила, что из-за направленности европейской системы здравоохранения в область COVID-19 на континенте может произойти всплеск онкологических заболеваний.

По мнению ученых, слишком быстрая смена фокуса системы здравоохранения и организация локдаунов стали причиной негативных последствий, которые до сих пор влияют на лечение онкобольных. Исследователи подчеркнули, что во время пандемии коронавируса по всей Европе не смогли пройти диагностику порядка одного миллиона пациентов.

Также ученые рассказали об обнаружении заболевания раком на более поздних стадиях, чем это было до распространения COVID-19.



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