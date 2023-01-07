Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Деды Морозы из 14 регионов России одновременно посетили Москву в период с 5 по 7 января, сообщается в телеграм-канале "Мостуризма".

"Эту встречу отметили как национальный и мировой рекорд", – отметили в сообщении.

В "Мостуризме" рассказали, что сказочные персонажи гуляли по столице, посещали разные достопримечательности, фотографировались с жителями Москвы и туристами, дарили подарки детям.

"Впервые в столицу одновременно приехали Деды Морозы из 14 регионов страны – Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Карелии и других. Встретить их можно было в "Зарядье", на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и ВДНХ", – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2022 года сотрудники столичного метрополитена решили устроить новогоднюю акцию. Деды Морозы проехались на Кольцевой линии метро. Главные волшебники страны поздравили пассажиров и подарили сувениры.

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