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07 марта, 07:30

Туризм

В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году

В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, во сколько россиянам обойдутся путевки на популярные курорты. Так, поездка в Египет на одного человека с перелетом стоит в среднем 188 тысяч рублей, а на Кубу – почти 260 тысяч рублей.

Неделя в ОАЭ обойдется туристу в 219 тысяч рублей. А поездка в Турцию оказалась более чем в два раза дешевле – 103 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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