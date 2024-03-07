07 марта, 07:30Туризм
В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, во сколько россиянам обойдутся путевки на популярные курорты. Так, поездка в Египет на одного человека с перелетом стоит в среднем 188 тысяч рублей, а на Кубу – почти 260 тысяч рублей.
Неделя в ОАЭ обойдется туристу в 219 тысяч рублей. А поездка в Турцию оказалась более чем в два раза дешевле – 103 тысячи рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.