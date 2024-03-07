В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, во сколько россиянам обойдутся путевки на популярные курорты. Так, поездка в Египет на одного человека с перелетом стоит в среднем 188 тысяч рублей, а на Кубу – почти 260 тысяч рублей.

Неделя в ОАЭ обойдется туристу в 219 тысяч рублей. А поездка в Турцию оказалась более чем в два раза дешевле – 103 тысячи рублей.

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