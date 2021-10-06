Хорватия упростила правила въезда для россиян. Если вы привились или переболели ковидом, сдавать ПЦР-тест не придется. Понадобится либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенной инфекции с Госуслуг.

При этом из российских вакцин Хорватия признает только "Спутник V".

Также смягчили требования к подаче документов на визу. Теперь хватит подтверждения бронирования в отеле или где-то еще. Ранее нужно было предоставить информацию об уже оплаченном проживании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.