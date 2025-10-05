Отравиться из Москвы в речной круиз можно будет до середины ноября. Жителям и гостям столицы доступны для выбора маршруты на выходные или небольшой круиз на 4–5 дней.

Среди таких вариантов спросом пользуются поездки до Твери, Углича и Мышкина. Есть и более продолжительные путешествия – от 5 дней до недели. Так можно отправиться в Ярославль, Кострому или Плес, а также взять круиз "две столицы" и побывать в Санкт-Петербурге.

