Москвичам рассказали о стоимость турпоездок на юг России

Этот летний сезон сопровождает масса логистических сложностей. С Европой прямого сообщения больше нет. А аэропорты юга России до сих пор временно закрыты.

Желающим отдохнуть у моря, например,в Крыму, приходится добираться на перекладных. Сколько это все стоит и куда едут люди? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

