Цены на туры в Таиланд и Вьетнам выросли почти вдвое из-за конфликта на Ближнем Востоке. Если еще недавно 10 ночей в Таиланде на двоих стоили в среднем 160–170 тысяч рублей, то сейчас почти 300 тысяч.

Не отказываются туристы и от стран Ближнего Востока. Те, кто купил путевки на конец весны, рассчитывают на быстрое разрешение конфликта.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что у американцев уже нет ресурсов защищать все свои точки влияния в регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.