Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 16:15

Туризм

Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований туров в Китай

Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований туров в Китай

Путевки в Китай обойдутся россиянам в 250–300 тыс рублей

В АТОР назвали цены на отдых в Китае после отмены визовых ограничений

Число бронирований отелей в России увеличилось за лето на 5%

Российский союз туриндустрии сообщил о росте интереса к Китаю

Россияне смогут отправиться в Китай без визы с 15 сентября

Москва вошла в топ направлений для экскурсионных поездок летом 2025 года

Более 6 тыс объектов размещения в России не смогут принимать туристов

Эксперты рассказали, где россиянам можно бюджетно отдохнуть

Москвичам рассказали о речных круизах на теплоходе

С 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим на год для россиян. Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований в ближайшие дни. Теперь у москвичей появилась возможность свободно бронировать билеты и отели.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, пляжный отдых на двоих обойдется в среднем от 220 до 240 тысяч рублей за десять дней. При этом экскурсионные программы на материковом Китае стоят около 150 тысяч рублей на человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМаксим ШаманинДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика