Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований туров в Китай

С 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим на год для россиян. Эксперты прогнозируют кратный рост бронирований в ближайшие дни. Теперь у москвичей появилась возможность свободно бронировать билеты и отели.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, пляжный отдых на двоих обойдется в среднем от 220 до 240 тысяч рублей за десять дней. При этом экскурсионные программы на материковом Китае стоят около 150 тысяч рублей на человека.

