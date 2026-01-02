Коломна вошла в топ-5 туристических направлений России

Коломна вошла в пятерку самых популярных туристических направлений России. Город привлекает гостей старинным кремлем XVI века, музеем шелка с мастер-классами и возможностью попробовать традиционные калачи и пастилу.

По пути в Коломну туристы могут посетить ферму с северными оленями в деревне Анциферово. Однодневные туры также включают Звенигород, Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой и Калугу с музеем космонавтики. Добраться до Коломны из Москвы можно на электричке примерно за два часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.