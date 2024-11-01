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01 ноября, 15:30

Туризм

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых за границей на Новый год

Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых за границей на Новый год

Россияне обратились к приложению Russpass почти 9 млн раз за лето

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Минимум 200 тысяч рублей придется потратить россиянам, планирующим отдых за границей в зимние праздники, говорят специалисты. Самые бюджетные варианты за год подорожали на 15%.

На каких направлениях самые низкие цены? Когда выгоднее всего покупать тур на зиму? На эти и другие вопросы ответил вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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