Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых за границей на Новый год

Минимум 200 тысяч рублей придется потратить россиянам, планирующим отдых за границей в зимние праздники, говорят специалисты. Самые бюджетные варианты за год подорожали на 15%.

На каких направлениях самые низкие цены? Когда выгоднее всего покупать тур на зиму? На эти и другие вопросы ответил вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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