Аэропорты прогнозируют популярность рейсов в Дубай, Сочи и Ереван на ноябрьских праздниках

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Направления в Дубай, Сочи и Ереван войдут в число самых популярных рейсов в Шереметьево и Домодедово на ноябрьские праздники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

Помимо этого, в топ международных направлений пассажиров Шереметьево войдут Минск, Стамбул, Пекин, Алматы, Пхукет и Абу-Даби.

"По внутрироссийским направлениям ожидается, что наиболее востребованными у пассажиров станут Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Минеральные Воды, Волгоград, Самара, Уфа и Челябинск", – добавили в пресс-службе аэропорта.

Тем временем пассажиры Домодедово выбрали Дубай, Шарджу, Ташкент, Анталью и Ереван в качестве места для отдыха в ноябре. Часть туристов отправится отдыхать в Сочи, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Между тем российские туристы забронировали 48% авиабилетов за рубеж в ноябре. Самым популярным направлением стал Стамбул – 8% от всех заграничных перелетов. В Баку в ноябре хотят полететь 5% граждан, в Пхукет – 4%.

В следующем месяце российские туристы будут отдыхать за границей на день дольше, чем годом ранее – в среднем девять дней. Самый длительный отдых планируют в Бангкоке – две недели, а самым семейным направлением оказался Дубай – каждый шестой авиабилет с детьми.