Туроператоры потеряли примерно 300 млн рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Потери российских туроператоров из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном составили около 300 миллионов рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Основные расходы связаны с необходимостью покупки повторных билетов для туристов, которые оказались в транзите в такие страны, как Мальдивы, Шри-Ланка и Катар, а также с размещением людей в отелях, оплатой трансферов и аннулированными турами.

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