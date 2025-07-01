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01 июля, 15:30

Туризм

Туроператоры потеряли примерно 300 млн рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

Туроператоры потеряли примерно 300 млн рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Потери российских туроператоров из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном составили около 300 миллионов рублей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Основные расходы связаны с необходимостью покупки повторных билетов для туристов, которые оказались в транзите в такие страны, как Мальдивы, Шри-Ланка и Катар, а также с размещением людей в отелях, оплатой трансферов и аннулированными турами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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