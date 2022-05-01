Подмосковье стало востребованным туристическим направлением в майские праздники

Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов с посуточной арендой квартир и коттеджей на длинные выходные - согласно результатам опроса. Во сколько обойдется такой отдых и какие развлечения могут предложить подмосковные отели?

Как рассказала генеральный директор загородного клуба "Лачи" Галина Исаева, наплыв гостей сравним с показателями минувшего года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.