Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров с посуточной арендой квартир и коттеджей

Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов с посуточной арендой квартир и коттеджей на длинные выходные. Ажиотаж сейчас отмечают также в отелях и санаториях области. Свободных номеров практически не найти.

Во сколько обойдется такой отдых и какие развлечения могут предложить подмосковные отели? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.