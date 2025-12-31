Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Городской транспорт в Москве будет работать в новогоднюю ночь по особому графику. Метро и МЦК – круглосуточно, а МЦД – до трех ночи. На линии выйдут 116 маршрутов автобусов и 18 трамваев. Проезд в метро и наземном транспорте станет бесплатным с восьми вечера до шести утра.

В праздники московские горячие линии продолжат принимать звонки круглосуточно. Операторы в любое время подскажут график транспорта, проверят режим работы парковок или запишут к врачу.

На особый график во время праздников переходят пригородные поезда. До 10 января составы будут следовать по расписанию субботы. А 11 января транспорт будет работать в режиме воскресенья, и только 12 числа поезда вернутся к привычному ритму понедельника. Для удобства пассажиров на линии выйдут 186 дополнительных составов.

