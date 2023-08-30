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Новости

30 августа, 20:00

Общество

Новости часа: движение поездов на МЦД-1 изменится 2–3 сентября

Новости часа: движение поездов на МЦД-1 изменится 2–3 сентября

Льготный проезд на общественном транспорте ввели для московских дошкольников семи лет

Аэропорт Домодедово изменил нумерацию входов в аэровокзал

Новости часа: пять поликлиник достроят в Москве до конца 2023 года

Движение в столице затруднено на Волоколамском шоссе

Новости часа: в Москве стартовал второй этап программы обновления поликлиник

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах города

Новости часа: Собянин рассказал о создании в Москве нового кинокластера мирового уровня

На прилегающих магистралях стало на 3% меньше машин после открытия МЦД-3

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов на МЦД-1 изменится 2 и 3 сентября из-за строительства станции "Лианозово". Об изменениях предупредил Дептранс.

Уровень безработицы в РФ в июле обновил исторический минимум и составил 3%. Таковы данные Росстата.

Хорошие метеоусловия позволят москвичам рассмотреть Голубую Луну в последнюю ночь лета. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

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