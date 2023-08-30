Новости часа: движение поездов на МЦД-1 изменится 2–3 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение поездов на МЦД-1 изменится 2 и 3 сентября из-за строительства станции "Лианозово". Об изменениях предупредил Дептранс.

Уровень безработицы в РФ в июле обновил исторический минимум и составил 3%. Таковы данные Росстата.

Хорошие метеоусловия позволят москвичам рассмотреть Голубую Луну в последнюю ночь лета. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.