Свободные от детей зоны появятся на рейсах турецкой авиакомпании Corendon Airlines

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Турецкая авиакомпания Corendon Airlines введет на своих рейсах зоны только для взрослых, пишет Bloomberg.

Перевозчик выделит в самолетах, следующих по длительным маршрутам, места для пассажиров старше 16 лет. Сначала правило введут те самолеты, которые осуществляют десятичасовой перелет между Амстердамом и карибским островом Кюрасао.

Первые 12 рядов, в том числе 93 стандартных места и девять более свободных, будут недоступны для тех пассажиров, которые летят с детьми. Они будут отделены от остального салона занавесками. Уточняется, что за дополнительный комфорт придется заплатить. Так, 49 долларов попросят выложить за обычное место и 100 долларов – за кресла размера XL.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 29 сентября увеличит частоту полетов из Москвы в Таиланд до 27 рейсов в неделю. Перевозчик начнет отправляться на Пхукет семь раз в неделю, а еще через месяц – до 17 раз в неделю.