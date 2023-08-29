В АТОР заявили об увеличении почти в 2 раза потока туристов из РФ в Дубай

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В период с января по июнь текущего года российский туристический поток в Дубай увеличился на 99% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По итогам первого полугодия 2023 года в Дубае побывали 616 тысяч туристов из России. <...> По результатам шести месяцев 2023 года Россия стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив только Индии – более 1,2 миллиона туристов", – отметили в пресс-службе ассоциации.

Данное направление является одним из самых популярных среди граждан из-за выгодной стоимости туров и других условий, связанных с путешествием.

"Я знаю, что на зиму 2023–2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки, и жду рост турпотока в Эмираты. Кроме того, будет увеличение количества рейсов", – заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, число рейсов будет увеличено не только со стороны перевозчиков из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), это сделают и российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот". Большое количество рейсов в данный момент ставят как в Дубай, так и ОАЭ в целом, больше всего перелетов запланировано на зимний период.

Мурадян добавил, что в 2023 году ОАЭ займут второе место после Турции по числу выезжающих на пляжные курорты россиян.

Ранее сообщалось, что спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян увеличился в 2,2 раза за год. Специалисты из компании "МегаФон" выяснили, что с 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По их словам, самым популярным направлением для отдыха остается Турция, в которую прибыли на 27% больше путешественников, чем в прошлом году. Рекордный спрос на отдых среди россиян наблюдался в Иране (+115%), Саудовской Аравии (+123%), ОАЭ (+37%) и Италии (+43%).



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