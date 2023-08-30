Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Хорошие метеоусловия позволят москвичам рассмотреть Голубую Луну в ночь на 31 августа. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, последняя летняя ночь прогнозируется малооблачной в большинстве регионов Европейской России из-за антициклона. Синоптик напомнил, что Голубой Луной называют второе полнолуние за один месяц (первое было 1 августа). Термин связан с фразеологизмом Once in a Blue Moon, который означает "однажды при Голубой Луне", то есть крайне редко.

Синоптик уточнил, что Луна подойдет к Земле ближе, чем на 362 тысячи километров. Также полную Луну всю ночь будет сопровождать Сатурн, находясь чуть выше нее. Юпитер присоединится к ним после 22:00 и будет виден левее (восточнее) от них.

Ранее руководитель сервиса "Яндекс Погода" Александр Ганьшин также сообщил, что в августе москвичи смогут увидеть не только звездопады, но и суперлуние. Особенно хорошо Луну будет видно утром 31 августа.

По словам астролога Елены Файкиной, чувствительные, подверженные депрессивным настроениям люди сильнее всех ощутят влияние суперлуния. Также на явление отреагирую люди, рожденные с 27 августа по 3 сентября, с 26 ноября по 3 декабря, с 26 июня по 3 июля, с 23 февраля по 2 марта.

Суперлуние можно будет увидеть в столице в ночь с 30 на 31 августа