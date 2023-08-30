Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Она проходит уже в 36-й раз.

С 30 августа по 3 сентября в рамках ярмарки для гостей проведут более 300 мероприятий, среди которых презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары.

Здесь впервые заработает новая площадка "У страниц нет границ", на которой состоятся презентации художественной и нон-фикшн-литературы и мастер-классы. Свою продукцию на ярмарке покажут более 300 участников из разных регионов страны, из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая и Ирана.

Кроме того, в этом году впервые состоится Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). Для посетителей подготовили программу с более чем 50 мероприятиями, встречами с писателями и иллюстраторами, книжными новинками, выставками, конкурсами и мастер-классами.

Куратором программы ярмарки стала Российская государственная детская библиотека. ММКЯ пройдет при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Российского книжного союза и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что ко Дню знаний в Москве на территориях столичных экоцентров и природных территорий пройдут более 35 эколого-просветительских мероприятий, которые проведет ГПБУ "Мосприрода" с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

Гостей ждут экскурсии, тематические занятия, игротеки, викторины, мастер-классы, квесты. Также все желающие смогут посетить тематические экокружки, которые будут работать в новом учебном году: Зеленую библиотеку, Пчелиную мастерскую, Эко-почемучек.

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