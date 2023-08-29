С начала года за парковку на местах для инвалидов в Москве эвакуировали 19 тыс машин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

С начала 2023 года в Москве эвакуировали порядка 19 тысяч автомобилей за незаконную парковку на местах для инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Эвакуировали 19 тысяч машин, которые оставили на парковочных местах для людей с инвалидностью без специального разрешения", – говорится в сообщении.

Машины нарушителей на спецстоянку по решению ГИБДД перемещают сотрудники "Московского паркинга". Отмечается, что среди нарушителей есть и владельцы люксовых автомобилей, например Porsche (89 случаев), Cadillac (23 случая) и Tesla (12 случаев). Один раз на штрафстоянку пришлось отвезти Maybach.

"Просим всех проявлять уважение и эмпатию к другим людям и парковаться правильно", – отметили в Дептрансе.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять скидку до 50% на транспортный налог водителям, ни разу не нарушившим в течение года ПДД. Ожидается, что это замотивирует ездить аккуратно в первую очередь водителей мощных автомобилей.

