В РФ предложили ввести систему дисконтных штрафов для автомобилистов

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Систему дисконтных штрафов для автомобилистов хотят ввести в России. С соответствующей инициативой выступили члены партии "Новые люди". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу фракции Алексея Нечаева.

На заседании с министром транспорта РФ Виталием Савельевым Нечаев рассказал, что парламентарии уже занялись подготовкой законопроекта.

Так, ответственным водителям, у которых нет нарушений в течение года, будет предоставляться скидка на транспортный налог около 50%. Автомобилистам, допустившим первое нарушение, будут делать предупреждение.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как эвакуаторщики могут вымогать деньги у водителей, которые неаккуратно паркуют машину. Он объяснил, что в свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к неправильно припаркованной машине, но не забирает ее, а звонит по оставленному номеру и предупреждает о риске эвакуации.

За полученное информацию позвонивший позднее просит денежное вознаграждение. Автомобилист может потерять от двух до десяти тысяч рублей, в зависимости от стоимости машины. Подобные эвакуаторщики и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать автомобиль со штрафстоянки.



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