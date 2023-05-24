Общественники предложили запретить начинающим водителям управлять мощными авто

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД России с просьбой установить в ПДД запрет водителям со стажем менее трех лет на управление автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По словам президента НАС Антона Шапарина, довольно часто начинающие водители за рулем мощных авто демонстрируют агрессивный стиль езды: они демонстративно совершают резкие маневры, превышают скорость, не соблюдают дистанцию, резко тормозят и прочее.

Иногда подобные действия они снимают на видео, после чего выкладывают их в соцсетях, добавил Шапарин.

Президент НАС отметил, что по вине неопытных водителей происходит около трети всех аварийных ситуаций на дорогах. При этом часто по их вине происходят ДТП с тяжелыми последствиями.

Согласно предложению автомобильного союза, управление авто мощнее 150 лошадиных сил неопытным водителем будет приравниваться к езде при прав. За подобное нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперты неоднозначно оценили инициативу НАС. Так, председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин сообщил, что стиль вождения и нарушения ПДД не связаны с мощностью автомобиля и возрастом водителя.

Он добавил, что при желании автомобилист может проявлять агрессивный стиль езды и на менее мощных авто.

Член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто назвал подобное предложение "сырым". Он также добавил, что под предложенные рамки в 150 лошадиных сил попадают и обычные модели автомобилей, которые не являются спорткарами.

Ранее в Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, у которых степень локализации не менее 600 баллов. С такой инициативой выступил председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

До этого россиянам рассказали о вождении, которое продлит срок службы автомобиля. В частности, продлить жизнь автомобилю помогут плавное ускорение и отказ от доведения оборотов двигателя до красной зоны.