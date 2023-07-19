В РОАД сообщили, что у трети машин на вторичном рынке РФ скручен пробег

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Почти у 30% автомобилей на вторичном рынке в РФ скручен пробег. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексея Подщеколдина.

По его словам, в год в стране может продаваться до 1,5 миллиона машин с недостоверными показаниями одометра. Таким образом, ущерб от действий недобросовестных продавцов достигает 600 миллиардов рублей, это порядка 400 тысяч рублей на один автомобиль.

Чтобы решить проблему, Подщеколдин предлагает законодательно закрепить обязательную передачу в электронную систему данных о пробеге машины при каждом техосмотре и в момент страхования автомобиля. Также он считает уместным ввести уголовную ответственность за продажу транспорта со скрученным пробегом, предусмотрев за это штрафы и даже лишение свободы.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предположил, что на фоне ослабления рубля в России могут подорожать не новые, а уже имеющиеся на российском рынке автомобили. То же, по его мнению, коснется и "вторички".

