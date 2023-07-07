Эксперт рассказал, подорожают ли автомобили из-за падающего рубля

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На фоне падения курса рубля в цене могут вырасти не новые, а уже имеющиеся на российском рынке автомобили. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Мне кажется, что вырастут не новые, например сентябрьские, поставки автомобилей, а уже имеющиеся в продаже авто", – сказал он.

По словам эксперта, вырасти также могут цены на автомобили с пробегом. Этим воспользоваться могут те, кто продает сразу несколько "вторичек". Владельцы авто могут выждать момент и выручить с продажи машин большие суммы, считает Хайцеэр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с рублем, заявил, что вопросов по поводу макроэкономической стабильности в России не возникает. По его словам, макроэкономические показатели лучше ожидаемых. Причиной колебаний курса рубля Песков назвал "спекулятивные игры".



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