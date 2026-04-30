Москвичи могут воспользоваться автобусами КМ вдоль закрытого участка метро

Москвичи могут воспользоваться бесплатными автобусами КМ вдоль закрытого участка метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии. Также пассажирам предлагают воспользоваться станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2.

Участок закрыт из-за прокладки нового тоннеля вблизи действующей синей ветки. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне работ. Пассажиры отмечают, что все организовано отлично, проезд удобный и быстрый, заторов нет.

