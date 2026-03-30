15 тыс курьеров на электровелосипедах перестали работать в Москве из-за нарушений

15 тысяч курьеров на электровелосипедах перестали работать в Москве из-за нарушений. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Жители Москвы могут пожаловаться на недобросовестных доставщиков через различные каналы, в том числе в Госавтоинспекцию. Для этого нужно сообщить номер велосипеда нарушителя. Его проверят.

Потом доставщики могут еще раз пройти обучение правилам вождения. За грубые нарушения их отстраняют от работы. Бывших сотрудников отключают от базы данных без возможности получения заказов.

