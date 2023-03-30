Ликсутов сообщил об установке более 400 сканеров для оплаты по СБП на турникетах БКЛ

Более 400 сканеров для оплаты по СБП установили на турникетах Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Пассажирам не придется прикладывать карту к валидатору. Достаточно будет поднести телефон и с банковского счета спишутся деньги за проезд. Пока воспользоваться системой не получится, так как она еще находится в процессе тестирования.

Сервис доступен ограниченному количеству людей – это специальная группа участников пилотного проекта. Но уже скоро альтернативный способ оплаты откроют для всех.

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