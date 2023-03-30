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12:30

Транспорт

Ликсутов сообщил об установке более 400 сканеров для оплаты по СБП на турникетах БКЛ

Ликсутов сообщил об установке более 400 сканеров для оплаты по СБП на турникетах БКЛ

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Более 400 сканеров для оплаты по СБП установили на турникетах Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Пассажирам не придется прикладывать карту к валидатору. Достаточно будет поднести телефон и с банковского счета спишутся деньги за проезд. Пока воспользоваться системой не получится, так как она еще находится в процессе тестирования.

Сервис доступен ограниченному количеству людей – это специальная группа участников пилотного проекта. Но уже скоро альтернативный способ оплаты откроют для всех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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