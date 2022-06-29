Новости последнего часа: грузовое сообщение с Калининградом скоро нормализуется – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, грузовое сообщение с Калининградом может нормализоваться через несколько дней. Об этом заявили в агентстве Reuters.

Пляжи Сочи открыты для купания после ливней. Об сообщили СМИ.

ДНР и Украина произвели обмен пленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.