Дополнительные автобусы запустили в Москве из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада в Москве на ряд маршрутов были запущены дополнительные автобусы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, приоритет отдается уборке ключевых магистралей для обеспечения беспрепятственного проезда машин скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта.

Трафик в городе плотный, жителям рекомендуют пользоваться метро, МЦК или МЦД.

По данным синоптиков, высота снежного покрова в столице уже превысила 50 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.