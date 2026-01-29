29 января, 19:35Транспорт
Дополнительные автобусы запустили в Москве из-за сильного снегопада
Из-за сильного снегопада в Москве на ряд маршрутов были запущены дополнительные автобусы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, приоритет отдается уборке ключевых магистралей для обеспечения беспрепятственного проезда машин скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта.
Трафик в городе плотный, жителям рекомендуют пользоваться метро, МЦК или МЦД.
По данным синоптиков, высота снежного покрова в столице уже превысила 50 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.