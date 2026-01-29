Два поезда из Москвы в Конаково и обратно отменили утром 29 января

Два поезда из Москвы в Конаково Тверской области и обратно отменили из-за повреждения контактного провода утром 29 января. Также по техническим причинам задерживаются и другие электрички Ленинградского направления в сторону столицы. Пассажиров просят сверяться с актуальной информацией.

Кроме того, автомобилистам стоит учитывать возможную загруженность дорог. Жители Подмосковья 28 января были вынуждены оставлять свои машины на трассах и идти домой пешком из-за большегрузов, которые с трудом поднимались в горку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.