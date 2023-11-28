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28 ноября, 09:30

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Двенадцать плавучих причалов продолжат работу на Москве-реке зимой

Двенадцать плавучих причалов продолжат работу на Москве-реке зимой

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За акваторией Москвы-реки круглосуточно следят операторы речного ситуационного центра. Известно, что зимой продолжат работу 12 плавучих причалов для электросудов. Из прогулочных останутся открытыми три: Китай-город, Гостиница "Украина" и Сити – Экспоцентр.

Кроме этого, водный патруль ЦОДД два-три раза в месяц будет осматривать столичную акваторию для выявления бесхозных судов и стоянок в неположенном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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