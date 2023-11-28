Двенадцать плавучих причалов продолжат работу на Москве-реке зимой

За акваторией Москвы-реки круглосуточно следят операторы речного ситуационного центра. Известно, что зимой продолжат работу 12 плавучих причалов для электросудов. Из прогулочных останутся открытыми три: Китай-город, Гостиница "Украина" и Сити – Экспоцентр.



Кроме этого, водный патруль ЦОДД два-три раза в месяц будет осматривать столичную акваторию для выявления бесхозных судов и стоянок в неположенном месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.