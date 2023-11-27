"Мой район. Навигатор": в столице подвели итоги работы МЦД за 4 года

В столице подвели итоги работы Московских центральных диаметров за 4 года. Первый и второй диаметры соединили Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. Теперь в сутки они перевозят 620 тысяч пассажиров.

Всего за 4 года диаметрами воспользовались более 725 миллионов пассажиров. Железная дорога была интегрирована в систему городского транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".