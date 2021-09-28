Москвичам рассказали о дизайне станции "Крымская"

Атмосферу Черноморского побережья создадут в столичном метро. По крайней мере, на одной из новых станций – "Крымской". Дизайн уже утвердили.

Пассажиров будут встречать парящие чайки и белые паруса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.