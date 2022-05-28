Аэроэкспрессы с 31 мая начнут курсировать до терминалов В и С Шереметьево – аэропорт.

"Аэрофлот" с 10 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы во Владикавказ.

Российские теннисисты Рублев, Медведев и Касаткина пробились в четвертый круг "Ролан Гаррос".

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.