Из магазина App Store исчезли приложения авиакомпаний РФ

Из App Store пропали приложения сразу двух отечественных перевозчиков. Речь идет об "Аэрофлоте" и Utair.

Однако уже установленные сервисы работают стабильно и без сбоев, а потому в "Аэрофлоте" попросили не переустанавливать программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

