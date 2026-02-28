В странах Персидского залива закрыто небо из-за военной операции в Иране

В странах Персидского залива закрыто небо из-за военной операции США и Израиля в Иране. Полеты временно запрещены над Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом.

Российские авиакомпании меняют расписание рейсов на Ближний Восток и в регион Индийского океана, часть пассажиров не смогла вылететь из Дубая. Тем временем даже в туристических районах сейчас взрывы и пожары.

