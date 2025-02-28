Новости регионов: сильный туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Калининграда

В аэропорту Калининграда из-за сильного тумана задерживаются вылеты и прилеты самолетов. Отменен рейс из Санкт-Петербурга. Самолет развернули в воздухе и вернули обратно в аэропорт вылета. Также не смог приземлиться рейс из Москвы. В аэропорту действуют по фактической погоде. Пассажиров, которые ждут вылета, обеспечили питанием и разместили в гостинице. Улучшение погодных условий в ближайшие часы не прогнозируется.

В Хабаровске произошло массовое отравление школьников. За медпомощью с симптомами кишечной инфекции обратились 25 учеников. Причиной, предварительно, стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Возбуждено уголовное дело.

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