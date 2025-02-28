Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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28 февраля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП

Новости регионов: в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП

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В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после страшного ДТП. Каршеринговый автомобиль врезался в остановку. Два человека погибли, еще пятеро получили травмы. Их доставили в больницу. За рулем находился 18-летний юноша. Он не справился с управлением и на скорости 150 километров в час вылетел на встречную полосу.

Сильная метель парализует движение транспорта в Дагестане. Из-за ураганного ветра и снега видимость на дорогах нулевая. В нескольких районах пришлось перекрыть движение. Ситуация особенно осложнена в высокогорных районах, там расчистку дорог осложняет опасность схода лавин. Водителям остается дожидаться, когда метель утихнет. Это, по прогнозам, не произойдет раньше шести вечера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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