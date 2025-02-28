Московский метрополитен составил рейтинг самых сонных линий

В честь Международного дня сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля, в московском метрополитене составили рейтинг самых сонных линий.

Согласно результатам исследования, более 40% пассажиров засыпают в метро примерно каждую третью поездку. Чаще всего это происходит на Сокольнической линии, на втором месте по оказалась Калужско-Рижская, за ней следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии.

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