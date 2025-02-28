28 февраля, 07:45Транспорт
Московский метрополитен составил рейтинг самых сонных линий
В честь Международного дня сна в общественных местах, который отмечается 28 февраля, в московском метрополитене составили рейтинг самых сонных линий.
Согласно результатам исследования, более 40% пассажиров засыпают в метро примерно каждую третью поездку. Чаще всего это происходит на Сокольнической линии, на втором месте по оказалась Калужско-Рижская, за ней следуют Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая линии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Участок оранжевой ветки Московского метрополитена будет закрыт 1 и 2 марта
- В столичном метро начали подготовку к первому этапу запуска беспилотного поезда