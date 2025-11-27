27 ноября, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 ноября
Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Дмитровском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.
Общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла
Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
