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Новости

27 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 мая

СМИ: парковку возле станции метро "Тропарево" перекрыли из-за подозрительного предмета

Около 2,5 тыс человек столкнулись с отменой рейсов Turkish Airlines в аэропортах Москвы

Эксперты рассказали, что делать пассажирам после отмены рейсов Turkish Airlines

Минэкономразвития РФ проконтролирует ситуацию с отмененными рейсами Turkish Airlines

Минэкономразвития РФ подключилось к решению вопроса с отменой рейсов Turkish Airlines

Городские камеры показали свободный трафик на шоссе Энтузиастов

Городские камеры зафиксировали затрудненное движение на Ярославском шоссе

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 мая

Городские камеры показали, какой трафик на Ленинградском проспекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 27 мая.

Робот-сапер снял подозрительную коробку, которую обнаружили под внедорожником у метро "Тропарево". Как пишут СМИ, машина, предварительно, принадлежит российскому офицеру. На время работы экстренных служб парковку возле метро оцепили.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сообщили, что готовы к работе в условиях жары. Ранее в МЧС предупредили, что днем в среду и четверг, 28 и 29 мая, температура воздуха в городе может превысить 30 градусов. По прогнозам синоптиков, четверг может стать самым жарким днем на этой неделе в столичном регионе.

Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в этом году будут присуждать в пяти номинациях. Премия присуждается в области физики, математики, компьютерных и других наук. Лауреаты получат денежное вознаграждение – 12 миллионов рублей каждый.

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