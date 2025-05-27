Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 27 мая.

Робот-сапер снял подозрительную коробку, которую обнаружили под внедорожником у метро "Тропарево". Как пишут СМИ, машина, предварительно, принадлежит российскому офицеру. На время работы экстренных служб парковку возле метро оцепили.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сообщили, что готовы к работе в условиях жары. Ранее в МЧС предупредили, что днем в среду и четверг, 28 и 29 мая, температура воздуха в городе может превысить 30 градусов. По прогнозам синоптиков, четверг может стать самым жарким днем на этой неделе в столичном регионе.

Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" в этом году будут присуждать в пяти номинациях. Премия присуждается в области физики, математики, компьютерных и других наук. Лауреаты получат денежное вознаграждение – 12 миллионов рублей каждый.