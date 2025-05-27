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27 мая, 11:15

Транспорт

Городские камеры показали свободный трафик на шоссе Энтузиастов

Городские камеры показали свободный трафик на шоссе Энтузиастов

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На шоссе Энтузиастов транспорт спокойно едет как в сторону Горьковского шоссе, так и в направлении трассы М‑12.

Нижегородская улица также без затруднений – машин немного, движение стабильное. Аналогичная ситуация и на Волоколамском шоссе – по всем направлениям поток идет свободно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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