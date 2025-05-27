Городские камеры зафиксировали затрудненное движение на Ярославском шоссе

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Ярославском шоссе в районе автобусного и электробусного парков, а также на съезде с МКАД движение затруднено. Притормаживают как на основном ходу, так и на дублере по направлению в сторону центра.

Сложная ситуация также на 30-м километре МКАД. На внешней и внутренней сторонах зафиксировано плотное движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.