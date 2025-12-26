Форма поиска по сайту

26 декабря, 18:15

Транспорт

Интенсивность движения на московских дорогах достигла 7 баллов

Миллион пассажиров использовали маршруты речного транспорта в Москве зимой

Москвичам рассказали о графике работы транспорта в новогоднюю ночь

"Новости дня": Собянин открыл московский городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

"Деньги 24": 2025 год стал одним из самых сложных в истории российского авторынка

Первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3 открылась в Москве

Метро и МЦК в Москве будут работать без перерыва в новогоднюю ночь

Чебурашка поприветствовал пассажиров московского метро

Более 3 млн москвичей прокатились на речных электросудах с момента их запуска

Пробки в 7 баллов зафиксированы на дорогах в Москве 26 декабря. Средняя скорость транспортного потока составляет 27 километров в час.

В ЦОДД рекомендуют выезжать на автомобиле после 20:00, а также пересаживаться на метро, чтобы сэкономить время в пути. В среднем дорога из центра города до окраины занимает около полутора часов.

На ситуацию с трафиком влияют снегопад, локальные ограничения, мелкие аварии и рост числа поездок в предпраздничные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

