Интенсивность движения на московских дорогах достигла 7 баллов

Пробки в 7 баллов зафиксированы на дорогах в Москве 26 декабря. Средняя скорость транспортного потока составляет 27 километров в час.

В ЦОДД рекомендуют выезжать на автомобиле после 20:00, а также пересаживаться на метро, чтобы сэкономить время в пути. В среднем дорога из центра города до окраины занимает около полутора часов.

На ситуацию с трафиком влияют снегопад, локальные ограничения, мелкие аварии и рост числа поездок в предпраздничные дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.