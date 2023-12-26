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Новости

26 декабря, 18:45

Город

Новости часа: сто Дедов Морозов поздравили столичных пассажиров в метро, МЦД и МЦК

Новости часа: сто Дедов Морозов поздравили столичных пассажиров в метро, МЦД и МЦК

"Мой район. Навигатор": на столичных дорогах снизилась аварийность

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине

Деды Морозы поздравили пассажиров столичного транспорта

Автопарк столичного управления МЧС пополнился новыми электромобилями "Москвич"

В электродепо "Сокол" открылся сервис-центр от производителя вагонов метро

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В электродепо "Сокол" открылся сервисный центр от производителя вагонов метро

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сто Дедов Морозов поздравили пассажиров в метро, МЦД и МЦК. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Двадцать электромобилей "Москвич" появилось в автопарке столичного управления МЧС. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Праздничные плакаты украсили Москву к Новому году и Рождеству. Информацию опубликовали на сайте mos.ru.

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