26 декабря, 18:45Город
Новости часа: сто Дедов Морозов поздравили столичных пассажиров в метро, МЦД и МЦК
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сто Дедов Морозов поздравили пассажиров в метро, МЦД и МЦК. Об этом сообщил Дептранс столицы.
Двадцать электромобилей "Москвич" появилось в автопарке столичного управления МЧС. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта.
Праздничные плакаты украсили Москву к Новому году и Рождеству. Информацию опубликовали на сайте mos.ru.