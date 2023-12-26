Новости часа: сто Дедов Морозов поздравили столичных пассажиров в метро, МЦД и МЦК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сто Дедов Морозов поздравили пассажиров в метро, МЦД и МЦК. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Двадцать электромобилей "Москвич" появилось в автопарке столичного управления МЧС. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта.

Праздничные плакаты украсили Москву к Новому году и Рождеству. Информацию опубликовали на сайте mos.ru.