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26 декабря, 16:33

События

Москва онлайн покажет прибытие поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал


27 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прибытие поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. Корреспондент Анна Луговская пообщается с волшебником и Снегурочкой, а также их помощниками.

Поезд Деда Мороза – это передвижная резиденция волшебника, в составе которой есть приемная, вагон для проведения игр, два вагона-ресторана, фотокупе, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы, а также вагон с кукольным театром.

В этом году Дед Мороз посетит более 80 городов разных регионов России.

Смотрите прямую трансляцию 27 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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