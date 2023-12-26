Москва онлайн покажет прибытие поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал



27 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прибытие поезда Деда Мороза на Белорусский вокзал. Корреспондент Анна Луговская пообщается с волшебником и Снегурочкой, а также их помощниками.

Поезд Деда Мороза – это передвижная резиденция волшебника, в составе которой есть приемная, вагон для проведения игр, два вагона-ресторана, фотокупе, вагон-лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы, а также вагон с кукольным театром.

В этом году Дед Мороз посетит более 80 городов разных регионов России.

Смотрите прямую трансляцию 27 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.